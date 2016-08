Enzklösterle Ehepaar macht Enzklösterle weithin bekannt

Enzklösterle. Und zwar mit einer Einladung an Freunde, Bekannte, langjährige Weggefährten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens anlässlich der Übergabe des Hotels an den neuen Eigentümer Yair Bushari (Tel Aviv), der mit seiner Familie und seinem Team aus Israel angereist war.

"Wir verlassen nun die Kommandobrücke, um den neuen Investoren mit frischen Ideen den Weg frei zu machen". So hatten Biggi und Helmut Schäfer zum Empfang eingeladen. Das hochsommerliche Wetter ermöglichte die Begrüßung der zahlreichen Gäste auf der Hotel-Terrasse mit den Simmersfelder Jagdhornbläsern, die mit einem ihrer Jagdsignale auch zum Essen einluden. Dieses hatten in küchenmeisterlicher Art und Weise Schwiegersohn Dirk Kehl sowie Ralf Ballerstedt (Bönnigheim) als ehemaliger Mitarbeiter im Hotel "Schwarzwaldschäfer" in der Art eines leckeren kalt-warmen Büfetts zubereitet.

"Wir verabschieden uns nach 44 Jahren von unserem Hotel", führte Helmut Schäfer aus. Trotz des Wohnsitzwechsels nach Bad Wildbad schlage sein Herz auch weiterhin für Enzklösterle. Der von Biggi Schäfer vorgetragene Gästebucheintrag des früheren Calwer Landrates Günther Pfeiffer erinnerte an die Eröffnung des Hotels zum 1. Juli 1972. Die Schäfers dankten ihrer Großfamilie mit ihren Verwandten, die in all den vielen Jahren bei großen Veranstaltungen und auch zum letzten Mal am Samstagabend unterstützend im Einsatz waren.