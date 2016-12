Empfingen Wurmproblem auf Hauptrasenspielfeld der SGE

Kann auf eine Totalerneuerung der Rasentragschicht verzichtet werden oder nicht? Diese Frage war bei einer vergangenen Beratung des Gemeinderats zur Sanierung des Hauptrasenspielfelds noch unbeantwortet geblieben. Daraufhin hat das Ingenieurbüro Gfrörer das Wurm-Problem genauer untersucht und Meinungen von Bodengutachtern und Landschaftsarchitekten eingeholt. Ulrich Fechner stellte den Gemeinderäten nun das Fazit vor: "Den Würmern geht es einfach zu gut. Sie haben beste Bedingungen zum Leben." Grund sei vor allem "zu geringer Spiel- und Trainingsbetrieb." Fechner sagt: "Wir sollten den Würmern das Leben so schwer wie möglich machen." Damit die Würmer sich nicht so wohl fühlen, sollte man ihnen aber vor allem im wahrsten Sinne des Worte auf dem Kopf herumtrampeln. "Die SGE könnte den Platz öfter nutzen", meint Fechner.

Der Naturrasenplatz werde ein- bis zweimal pro Woche für den Spielbetrieb genutzt. Ansonsten finde der gesamte Trainingsbetrieb auf den beiden Kunstrasenplätzen statt. Auch in früheren Jahren, als es noch keine Kunstrasenplätze in Empfingen gab, sei das Wurm-Thema immer aktuell gewesen. Damals sei der Hauptrasenplatz auch so gut es ging geschont worden. Der Trainingsbetrieb habe auf dem damaligen Trainingsplatz stattgefunden. Dort habe es aufgrund der starken Nutzung kaum Würmer gegeben.

Nach Meinung der Fachleute könne auch geeigneter Sand den Würmern das Leben erschweren. Bei dem einzubauenden Sand solle es sich idealerweise um ein "sanft gebrochenes", also kein rundes Material handeln. Das gebrochene Material fühle sich auf der Haut der Würmer unangenehm an. Dieser Umstand erschwere ihnen ihre Aktivitäten. Letztendlich könne das Wurm-Problem aber durch keine Bauweise gänzlich ausgeschlossen werden.