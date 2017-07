Empfingen Westbam spielt gerne "riskante Sets"

Vor einigen Tagen ist der Film "Mein Wunderbares West-Berlin" in den Kinos gestartet, in der auch die Entstehung von Techno-Musik vorkommt. Was ist damals in der Berliner Musikszene passiert, dass Techno in den 90er-Jahren mit der Loveparade so groß geworden ist?

Der Film "Mein Wunderbares West-Berlin" ist ja eine Dokumentation über die Gay-Szene Berlins in den 80er-Jahren. Im Metropol, dem damals führenden Gay Club, in dem High Energy gespielt wurde, habe ich meine DJ-Karriere in Berlin begonnen und diese Erfahrungen haben mich geprägt. Das war aber alles einige Jahre bevor das, was wir heute als Techno kennen, seinen Anfang nahm und seinen Siegeszug startete. High Energy und das was im Metropol passierte war also ein indirekter Vorläufer. Die neue Energie kam durch die musikalische Innovation – Technohouse – der Fusion harter industrieller Klänge und Housemusik – die alle mitriss. Dazu hatten wir in Berlin die neuen Räume, die nach dem Mauerfall im Ostteil der Stadt waren – das war der Nährboden für die Technorevolution, zusammen mit der Love Parade und später dann auch den ersten Mayday.

Welcher Spirit der damaligen Musik Ende der 80er-Jahre hat dich damals als DJ begeistert?