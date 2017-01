Empfingen Weltgebetstag der Frauen planen

Die Liturgie kommt in diesem Jahr von Frauen auf den Philippinen. Die mehr als 7000 Inseln des Landes sind trotz ihres natürlichen Reichtums geprägt von Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Viele leben dort in Armut. Wer sich für Menschenrechte, Landreformen oder Umweltschutz engagiert, lebt nicht selten gefährlich. Ins Zentrum der Liturgie haben die Frauen deshalb die Frage gestellt: "Was ist denn fair?" Den ungerechten nationalen und globalen Strukturen setzen sie die Gerechtigkeit Gottes entgegen.

An diesem Nachmittag wird es Informationen zum Land geben, aber auch Anregungen für die Gestaltung des Raumes und der Liturgie. In einzelnen Arbeitsgruppen gibt es nach einer Kaffeepause eine Einführung in die ausgewählten Bibeltexte und Lieder, Ideen zur Gestaltung des Titelbildes und weiterführende Informationen zu Land und Leuten.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.