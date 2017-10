Empfingen Von Empfingen an den Bodensee

Nachdem man vom Treffpunkt am Sportgelände in Empfingen bei frischen Temperaturen gestartet war, ging es über den Radweg vorbei am Haldendhof und Gruol in Richtung Heiligenzimmern. Der weitere Weg führte über Forst- und Flurbereinigungswege in Richtung Isingen. Bei mittlerweile angenehmen Temperaturen und Sonnenschein und mit schönem Blick auf den Plettenberg führte der Weg am Fuße des Albtraufs über Dormettingen und Dotternhausen entlang zum ersten Zwischenstopp am Stausee in Schömberg, wo ausgiebig gerastet wurde. Das Gelände wurde nun merklich hügeliger. Nachdem über Schörzingen und Delkhofen die ersten Vorläufer der Schwäbischen Alb erklommen worden waren, ging es nach Wehingen in Gosheim bei 18 Prozent Steigung auf fast 1000 Meter über Meereshöhe erst richtig zur Sache. Doch auch diese Herausforderung wurde von allen Teilnehmern problemlos bewältigt.

Ziel war Radolfzell

Über die Albhochfläche ging es über Böttingen und Mahlstetten schließlich steil bergab ins Donautal zum Ziel der Tagesetappe nach Mühlheim an der Donau. Nach dem Abendessen erfuhren die Radsportler bei einer Führung durch einen Nachtwächter noch manche interessante Geschichte über den schönen Ort an der Donau mit seinen vielen alten Fachwerkhäusern. Nach der Führung gab der Nachtwächter zu späterer Stunde noch manche Anekdote zum Besten.