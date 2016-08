Empfingen Von der Natur geführte Pinselspuren

E mpfingen. Unabhängig von den Maltechniken experimentiere der Maler nach eigenen Angaben ständig. Zahlreiche Ausstellungen hatte er in Ungarn, Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz mit großem Erfolg. Jedoch sei es dem seit 2011 im Schwarzwald lebenden Künstler wichtig, dass seine Malkunst sowohl in seiner unmittelbaren als auch in seiner weiteren Umgebung bekannt wird. Mit seiner vom 1. September bis 26. Januar dauernden Ausstellung im Empfinger Rathaus, die den Titel "Pinselspuren – von der Natur geführt" trägt, wolle er sich den Schwarzwäldern erneut vorstellen.

Attila Fontányi wurde durch seine Ölgemälde auf Leinwand bekannt. Auch aus diesen ragen seine lebhaften und detailreichen Porträts hervor. In den vergangenen Jahren spielen allerdings auch Aquarelle eine immer größere Rolle in seiner Kunst. In allen ausgestellten Bildern seien nach Angaben des Künstlers Kraft, Wunder und Verspieltheit der Natur zu entdecken. Dieses zentrale Motiv trete nicht nur in den Landschaftsbildern in Erscheinung, sondern auch in den Stillleben sowie in den Straßenbildern und den Bildern, die alltägliche Situationen darstellen.

So zum Beispiel in dem Bild "Promenade in den Herbst" und dem Gemälde "Erste Sommersonne".