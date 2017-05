Empfingen Visionen sind da, am Geld fehlt es

Empfingen. Schon seit 2013 kann die evangelische Kirchengemeinde in Empfingen das Dachgeschoss in ihrem Gemeindehaus aus Brandschutzgründen nicht mehr für Veranstaltungen nutzen. Dabei hätte Pfarrer Christoph Gruber einige Ideen für den großen Raum unter dem Dach. 120 Leute oder mehr könnten den oberen Raum bei besonderen Veranstaltungen wie etwa einem Erntedankgottesdienst füllen. Doch das ist Zukunftsmusik, die noch weit entfernt ist.

Zunächst möchte die Gemeinde die Schädlingsbekämpfung im Gebälk des Dachgeschosses angehen. Konkret handelt es sich um den Holzwurm, der viele Balken stark beschädigt hat. Um dieser Plage Herr zu werden, hat sich die Gemeinde für eine thermische Behandlung entschieden. Das heißt, die Lust in dem Raum unter dem Dach wird an einem Tag in der Woche nach Pfingsten auf etwa 70 Grad erhitzt. Dazu müssen Brenner vor dem Haus aufgestellt werden, die dann die heiße Luft durch Schläuche nach oben in das Gebäude leiten. Während dieses Prozesse bittet Pfarrer Gruber die Nachbarn um Verständnis, da die Brenner Lärm machen würden und es vorher nicht abschätzbar sei, wie viele Stunden die Aktion dauert. Anschließend müssen von einem Zimmerman noch einige Balken und Ziegel ersetzt werden.

Dieser erste Schritt, das 1904 gebaute Haus wieder auf Vordermann zu bringen, kostet laut Gruber rund 120 000 Euro. Die Finanzierung kommt aus Rücklagen der Kirchengemeinde, einem Zuschuss aus dem Ausgleichsstock der Landeskirche und von der Julius-Bauser-Stiftung.