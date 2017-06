Empfingen Studenten drehen Kurzspielfilm

Im Mittelpunkt der Handlung des zehnminütigen Kurzspielfilms stehen Johan und Tekla, ein alterndes Bauernpaar, die mit ihrem Sohn Theo ein abgelegenes Gehöft bewirtschaften. Als begeisterter Segelflieger bricht Theo noch am Morgen der Ernte einen seiner Flüge an. Nichts Außergewöhnliches, geben sich Vater und Sohn doch schon seit Jahren gemeinsam der Leidenschaft des Fliegens hin. Doch was als nur ein Flug von vielen beginnt, entwickelt sich schon bald zur nervenzehrenden Geduldsprobe; denn mit den Stunden kommen die Zweifel. Während sich Tekla sicher ist, dass Theo verschwunden ist, weigert sich Johan, ein Unglück in Betracht zu ziehen. Schon bald sorgt die Abwesenheit des Sohnes für eine zunehmend beklemmende Stimmung zwischen den beiden. Dann bricht die Nacht an, und die Situation droht zu eskalieren.

Dieses Szenario möchte eine Gruppe von 15 Studenten der Filmakademie Baden-Württemberg noch in dieser Woche filmisch an Drehorten rund um Empfingen und in Freudenstadt verwirklichen. Zum Team der Filmstudenten gehört Esther Busch. Sie studiert im ersten Jahr Filmproduktion und erzählt im Gespräch mit unserer Zeitung, was es mit dem Projekt auf sich hat: "Unser Regisseur Sven Gielnik studiert im zweiten Jahr, er leitet das Projekt für ein Modul, das sich Regie II nennt. Wir haben fünf vorgegebene Drehtage, an denen wir analog einen Film drehen sollen." Start der Dreharbeiten soll am morgigen Mittwoch in der Frühe auf dem Flugplatz in Freudenstadt sein. "Dort wollen wir einen Segelflugzeugstart filmen", sagt Busch. Von Donnerstag bis Sonntag drehen die Studenten dann auf einem Feld bei Empfingen und einem abgelegenen Bauernhof in der Umgebung.

Keine philosophische Auseinandersetzung mit der Zeit