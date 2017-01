Empfingen Seniorenkreis 60 plus: Jeden Monat gibt’s ein Treffen

Am 28. Februar kommt Pfarrerin Senta Zürn aus Reutlingen zum Thema "Weltweite Kirche in einem Koffer". Es solle gemeinsam ein Koffer voller Lieder, Gebete, Glaubensbekenntnisse, Aktuellem und Zeitlosem, Symbolen und Geschichten aus der weltweiten Kirche ausgepackt werden. Vertrautes solle lebendig werden. Anderes solle neugierig machen. Pfarrerin Senta Zürn arbeitet bei der Prälatur. Sie führe in die Gebiete der Welt und berichte über die weltweite Kirche, so Gruber.

Für den 28. März sei eine Autorenlesung mit Günter Neidinger, Rektor a.D., geplant.

Am 25. April möchte Pfarrer Christoph Gruber das Thema "500 Jahre Martin Luther" aufgreifen und Ausschnitte aus einem Luther-Film zeigen. Der dramatisch inszenierte Film mit Joseph Fiennes in der Hauptrolle zeige das außergewöhnliche Leben und das revolutionäre Gedankengut Martin Luthers spannend verpackt. Er werde in Ausschnitten angeschaut.

Für Mai ist ein Spielenachmittag geplant

Der 30. Mai sei für Miteinander bei Gesellschaftsspielen vorgesehen, organisiert und moderiert von Gabi und Lina Philipp. Im Angebot seien verschiedene Brettspiele, "die die meisten sicherlich schon seit Kinderjahren kennen", fügte Gruber hinzu.

Am 27. Juni geht es mit Matthias Hiller aus Vaihingen Enz um die Banane. "Alles Banane? Die krumme Frucht mit der weißen Seele" lautet das Thema. "Deutsche Bananen" gibt es nicht, sagte Hiller. Die Früchte seien immer eine Verbindung zu anderen Teilen der Welt. Bei diesem Treffen werden Bilder gezeigt, Geschichten erzählt, über Kurioses und Nachdenkliches gesprochen. Auch die Frage "Warum ist die Banane krumm?" soll geklärt werden. Ein kleines Quiz sei geplant. Zudem gibt es einen Geschmackstest, Rezepte und Informationen über den fairen Handel. Hiller nimmt die Senioren auf eine Reise in die Länder mit, in denen Bananen wachsen.

Am 25. Juli werden Pfarrer Christoph Gruber und die Purzelkiste zu Besuch sein. Jeden ersten und dritten Dienstagnachmittag findet von 16 bis 17.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Empfingen die Spiel- und Bastelgruppe Purzelkiste statt. Unter dem Motto "Kleine Purzel werden groß" verbringen die drei- bis sechsjährigen Kinder mit Begleitpersonen den Nachmittag. Nicole Fanelli-Grizan und Andrea Raible leiten die Purzelkiste.

In den Sommerferien soll es gemütlich zugehen. Gabi und Lina Philipp werden am 29. August zu einem Grillnachmittag einladen.

Am 26. September wird Anke Gruber zu einfachen sportlichen Übungen einladen. Das Thema lautet dann "Einfach fit – Übungen für jeden Tag".

Am 24. Oktober wird Pfarrer Christoph Gruber nochmals die Reformation durch Martin Luther aufgreifen. Dazu soll es eine Plakatausstellung im evangelischen Gemeindehaus geben. Diese Plakatausstellung war und ist weltweit unterwegs.

Der letzte Treff am 28. November ist als Jahresabschluss vorgesehen, organisiert und moderiert von Gabi und Lina Philipp.