Empfingen Schlauch an, Wasser marsch!

Die Jungmusiker waren von diesen doch sehr groß geratenen Kieselsteinen fasziniert. Sie kletterten zwischen den Felsen durch und stiegen auf den Kieselsteinen herum. Von oben sah so mancher Jungmusiker oder Betreuer doch sehr klein aus. Danach machte man sich wieder auf den Weg zum Zeltplatz, wo man sich erst mal mit frischer Wassermelone stärkte, bevor Jugendleiter Peter dann das Mittagessen servierte.

Am Nachmittag war es dann Zeit für eine Abkühlung. Bei den verschiedenen Staffelspielen zum Thema Wasser hatte man großen Spaß. Danach hieß es: Schlauch an, Wasser marsch, Wasserbomben und Spritzpistolen füllen. Es gab kein Halten mehr. Alle Jungmusiker hatten einen riesen Spaß bei der gemeinsamen Wasserschlacht, ob Jungs gegen Mädchen, Jungmusiker gegen Betreuer – es blieb kein Hemd mehr trocken.

Am Abend nach dem Grillen stand dann der gemeinsame Abend an. Die Jungmusiker hatten zuvor in Gruppen verschiedene Aufgaben zugeteilt bekommen, mit dem sie den Abend bereichern sollten. Ein Auftritt der Rapper, eine flotte Tanzeinlage oder einfach nur eine Rätselrunde zum Thema Zeltlager durften dabei nicht fehlen. Die Jungmusiker und Betreuer haben an diesem Abend das Lagerfeuer sehr genossen, es blieb kein Platz mehr am Feuer frei.

Am nächsten Morgen hieß es dann nach dem Frühstück: Taschen packen, Zelte abbauen und die Heimreise antreten. Pünktlich um 12 Uhr kam man wieder am Musikerheim in Empfingen an. Alle Eltern haben ihre ziemlich müden Kinder wieder in die Arme geschlossen. Alle Jungmusiker waren von dem Wochenende so begeistert, dass sie am liebsten noch ein paar Tage auf dem Zeltplatz bleiben wollten.