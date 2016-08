Empfingen Pflanzen stören beim Schwimmen

Aus Dürrenmettstetten war auch eine Familie mit zwei Kindern da. Simon, acht Jahre alt, hat sich das Schwimmen selbst beigebracht. Er habe keinen Schwimmkurs besucht. Vom Ein-Meter-Brett springt er schon, aber den Sprung vom Drei-Meter-Brett getraut er sich noch nicht. Der Vater Martin war dabei, das mitgebrachte Schlauchboot aufzupumpen.

Ein paar Meter weiter: Während Herrchen Christoph Marek aus Haigerloch einige Runden schwamm; sah sein Hund Mere angebunden an einer Holzbank zu. Es war zu erfahren, dass Mere aus Rumänien stammt und ursprünglich Maria hieß. Mit einem halben Jahr kam er nach Deutschland. Jetzt ist er sieben Jahre alt. Christoph Marek, der selbst aus Oberschlesien stammt, und viele Jahre in Empfingen gewohnt hat, erzählt: "In Rumänien leben Tausende von Hunden auf der Straße. Sie können vom Leben nichts mehr erwarten. Über eine Tierschutzorganisation aus Pfullingen wurde der Hund gerettet.

Auf dem Tälesee drehte noch ein Schlauchboot seine Runden mit Julian, Mika und Benny.