Empfingen (db). Für das ehemalige Penny-Gebäude in Empfingen ist nach Informationen unserer Zeitung ein Käufer gefunden worden. Bei dem Käufer handelt es sich um den Empfinger Autohausinhaber Hans-Georg Walter. Was er mit dem Gebäude vorhat, steht noch nicht fest. Zuvor war das ehemalige Penny-Gebäude im Besitz des niederländischen Immobilieninvestors Vos Investment. Die Wege von Penny, Vos Investment und Walter hatten sich vor einigen Jahren schon einmal gekreuzt: Die Supermarktkette hatte 1997 im früheren Autohaus von Hans-Georg Walter ihren Empfinger Penny-Standort. 2009 verkaufte Walter das Gebäude an den niederländischen Investor. Nachdem Penny aber 2013 geschlossen hatte, suchte Vos Investment wieder nach einem Käufer.