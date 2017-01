Empfingen Partei blickt in die Zukunft

Empfingen. Nach der Einschätzung der SPD Empfingen ist die Gemeinde in gutem Zustand: "Der Einsatz in den Ehrenämtern ist beispielhaft, die Kirchen kooperieren, Flüchtlinge werden nach Kräften unterstützt, Ärzte lassen sich wieder nieder, das Innovationscamp gedeiht, der Lärmschutz für die Horber-/Haigerlocherstraße wurde in Teilen verbessert, der Kindergarten in Wiesenstetten darf weiterarbeiten."

Dennoch bleibt, wenn es nach den Parteimitgliedern geht, noch genug zu tun: "Der Kindergarten in Wiesenstetten braucht eine sichere Planung für die Eltern, für die Kinder, für die Beschäftigten. Die wohlhabende Gemeinde Empfingen sollte in der Lage sein, den Betrieb des Kindergartens für die kommenden zehn Jahre zuzusagen. Das ließe Zeit, ein tragfähiges Konzept für den weiteren Betrieb zu erstellen, oder sich auf die Veränderungen einzustellen, wenn sie denn unausweichlich sind."

Der Lärmschutz verdiene, wenn es nach den SPD-Mitgliedern ginge, mehr Aufmerksamkeit. In einer Pressemitteilung der Partei heißt es hierzu: "Mit dem Teilstück der Ortsdurchfahrt, das auf Tempo 30 beschränkt ist, wurde schon manches erreicht. Nun sollten sich die Autofahrer auch daran halten. Es sollte darauf gedrängt werden, dass häufig und zu den Hauptverkehrszeiten kontrolliert wird. Dass die Kontrolle in Empfingen besonders wichtig ist, hat die letzte Messung der Behörde aus Horb gezeigt: die meisten Überschreitungen im gesamten Messbereich gab es in Empfingen."