Empfingen Obdachloser möchte mit Bett ins Rathaus einziehen

Fest steht derzeit nur, dass einige Flüchtlinge innerhalb der Gemeinde Empfingen umziehen müssen. Laut Schindler schließe das Landratsamt die Asylunterkunst Dettenseer Straße 51, in der zwölf Syrer untergebracht waren. Dort habe es Probleme mit den unterschiedlichen Ruhezeiten der Flüchtlinge und der benachbarten Bewohner gegeben. Die betroffenen Syrer würden in die Horber Straße 11 umziehen.

Wer auch umziehen muss ist ein Obdachloser, der derzeit noch in der Mühlheimer Straße 10 wohnt. Die Gemeinde lässt das baufällige Haus abreißen. Am 10. Oktober rückt der Bagger an. Doch wohin mit dem Obdachlosen? Schindler hofft, in einer nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats in der kommenden Woche den Kauf eines anderen Hauses beschließen zu können. Ansonsten wolle der Obdachlose mit seinem Bett ins Rathaus einziehen. Das möchte Schindler auf jeden Fall verhindern.