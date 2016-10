Ein klares Nein ist die Reaktion des Empfinger Gemeinderats zu den Plänen von Shell, die Tankstelle in Empfingen zu einem Autohof auszubauen. Das ist sicherlich nicht die Antwort, die sich das Mineralöl- und Erdgasunternehmen erhofft hat. Aber sie ist nicht überraschend. Stellungnahmen von Regierungspräsidium und Straßenbauamt, Lärmschutzgutachten, Angst vor zu viel Verkehr und Feinstaub haben die Diskussion um den Autohof bestimmt. Warum sollten sich die Empfinger also einen Autohof zumuten, der hauptsächlich Stress verursacht, schon bevor er überhaupt da ist? Von möglichen positiven Seiten eines Autohofs in Empfingen ist nie die Rede gewesen. Nicht einmal von der Seite Shells. Deshalb muss sich das Unternehmen auch an die eigene Nase fassen. Denn noch schlechter hätte man einen Autohof in Empfingen nicht verkaufen können.