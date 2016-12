Empfingen Nicht nur die Stimme, sondern viel Freizeit geschenkt

Geehrt wurden Marianne Döring für zehn Jahre, Hermine Hellstern und Anton Reich je für 25 Jahre. In seiner Laudatio hob Wilfried Brenner hervor, dass die Geehrten in vielen Jahren dem Kirchenchor nicht nur ihre Stimme, sondern auch einen großen Teil an Freizeit geschenkt haben.

Marianne Döring unterstützt die Stimmgruppe "Alt". Gerade diese Stimmgruppe habe sich seit dem Tod von Inge Maier und Käthe Reich sehr verkleinert. Die Stimmgruppe "Alt" bleibe stimmfähig. Seit zehn Jahren jedes Jahr bei 50 Proben dabei, das bedeute, 500 Mal von Wiesenstetten nach Empfingen und wieder zurück zu fahren. Zudem habe Marianne Döring mit ihrem respektablen hohen Alter immer noch die Kraft und Energie, den Chor mit ihrer Stimme zu unterstützen.

Bei der Laudatio für Hermine Hellstern und Anton Reich hatte Wilfried Brenner auch viel zu erzählen und zu loben. Seien es doch in diesen 25 Jahren 3000 Stunden, die beide dem Kirchenchor zur Verfügung gestellt haben. Anton Reich war von 1992 bis Anfang des Jahres 2009 Vorsitzender des Kirchenchores. 1992 war er noch nicht einmal ein Jahr Mitglied, als er dieses Amt übernahm. Reich ist inzwischen Ehrenvorsitzender.