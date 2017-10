Der Musikverein Empfingen unternahm eine musikalische Dienstfahrt nach Neustadt an der Weinstraße. Samstagmorgens begaben sich alle aktiven Musiker mitsamt Theatergruppe mit zwei Bussen auf den Weg in Richtung Neustadt. Unterwegs wurde ein Zwischenstopp eingelegt, um das Hambacher Schloss zu besichtigen. Nachmittags machte man sich auf den Weg nach Haßloch, einem Nachbarort von Neustadt, um im Gästehaus Hassloch die Zimmer zu beziehen. Anschließend machte man sich mit den Bussen auf den Weg nach Neustadt zum Weinfest. Dort hatte man abends bei "Zum Hauckemetzger" reserviert. Die Geselligkeit kam dabei nicht zu kurz. Es wurde zusammen gegessen, getrunken, gesungen und gelacht. Als man nachts dann wieder am Gästehaus ankam, ging die Geselligkeit und Kameradschaft untereinander weiter. Zusammen wurde noch bis in die Nacht gefeiert. Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen machte man sich in Uniform und mit Instrumenten bepackt auf den Weg zum Weinfest. Dort spielte man eine Stunde lang zur Unterhaltung auf der Bühne und erntete dafür von den Zuhörern viel Applaus. Beim traditionellen Winzerfestumzug am Sonntagnachmittag durfte man eine von 97 teilnehmenden Gruppen sein. Als siebte Gruppe marschierte der Musikverein Empfingen unter der Stabführung von Uwe Wagner mit dem Marsch "Crans Montana" den sehr langen Umzug entlang und erfreute dabei sehr viele Zuschauer. Pünktlich um 17.30 Uhr machte man sich dann wieder auf den Heimweg in Richtung Empfingen. Um 20 Uhr fuhren die zwei Busse wieder an Musikerheim vor. Müde aber auch zufrieden stiegen die Musiker aus den zwei Bussen aus. Foto: Musikverein