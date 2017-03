Empfingen Mitfahrbänke für den Weg zum Supermarkt

Empfingen - "Einmal zum Supermarkt und zurück" – von zwölf Haltstellen in Empfingen aus und kostenlos. Die Idee von Einkaufsmitfahrbänken stößt in Empfingen auf Begeisterung. Und noch etwas wird bei dem Thema deutlich: Mancher wünscht sich eine Frau als zukünftige Bürgermeisterin. Am liebsten 26 Jahre jung und blond.