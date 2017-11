Empfingen "Lippenspitzengefühl" und Geduld sind gefragt

Am Samstagabend hieß Abteilungskommandant Dieter Eger Feuerwehrkameraden von Wehren aus der nahen Umgebung, die Feuerwehrkameraden aus Empfingen sowie das THW Horb im voll besetzten Dorfgemeinschaftshaus willkommen. Die Schlachtplatte schmeckte beim kühlen Herbstwetter am Samstag doppelt so lecker. Der Musikverein Wiesenstetten unter der Leitung ihres Dirigenten Michael Zanker unterhielt die bestens aufgelegten Gäste in bewährter Weise mit flotten Musikstücken und Gesang.

Zur Gaudi der Gäste stellten sich in diesem Jahr ein Team mit Feuerwehrleuten aus Bad Imnau im benachbarten Zollernalbkreis und als Neuling Mühlheim a.B. sowie eine Dreier-Mannschaft der einheimischen Firma FiWi Agrarservice unerschrocken und tapfer den Herausforderungen der Spiele des Musikvereins. Die gut gelaunten und um keinen, manchmal auch sehr alten und bärtigen Spruch verlegenen Conférenciers Dieter Eger und Stefan Bischof fungierten als Spielleiter.

"Lippenspitzengefühl" und Geduld waren gefragt beim ersten Spiel, was bekanntlich die Eigenschaften sind, die Männer auszeichnen. Mithilfe eines in einen Becher hinein aufzublasenden Luftballons mussten diese aufgenommen und weitertransportiert werden. Diesmal gab es sogar eine Mittelstation im DGH von der Theke bis zur Bühne, was die Sache nicht leichter machte. "Hände weg" war das Leitmotto! Auf der Bühne wurden die Doppelbecher an den dritten Mann übergeben und abgestellt. Nur das sichere Abstellen auf einem Tisch gab einen Punkt. Das war Schwerarbeit, auch für Schiedsrichter Stefan Bischof. Spektakulär war die Akrobatik der Jungbauern, aber Mühlheim hatte hierbei die effektivste Aufblastechnik und damit die Nase vorn. 16 Bügelbierflaschen mussten möglichst schnell geöffnet werden. Als Star entpuppte sich hierbei Jung-Agrarier Janis Wiechert, der die in Reih und Glied stehenden 16 Flaschen in 2,6 Sekunden schaffte. So schnell konnten die Zuschauer samt Spielleitern gar nicht gucken. Natürlich musste er dieses Kunststück wiederholen. Zu seinen weiteren Hobbies zählen die Feuerwehr und der Musikverein. Seine Konkurrenten brauchten im Schnitt 14 Sekunden für die Schnellöffnung