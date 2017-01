Empfingen "Lasst uns beherzt nach vorne gehen"

Empfingen. Zelebriert wurde der Gottesdienst von Dekan Alexander Halter mit Kaplan Thomas Stricker und Diakon Karl Gemeinder.

Halter sagte in seiner Begrüßung: "Die Menschen aller Kulturen wünschen sich ein gutes neues Jahr, ein friedliches neues Jahr. Vergangenes liegt hinter uns. Neues will umarmt werden, ohne zu wissen, was das neue Jahr Gutes und weniger Gutes bringt. Auch uns wurde der Messias, unser Retter, geboren. Lasst uns beherzt nach vorne gehen."

Dekan fordert Besucher auf, sich Zeit zu nehmen für einen Rückblick