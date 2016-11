Empfingen Ladendieb stiehlt 52 Packungen Pistazien

Empfingen. Laut Polizei hat am Donnerstag ein Ladendieb in einem Discounter in der Robert-Bosch-Straße in Empfingen 52 Packungen Pistazien in seinen Rucksack geladen und dann versucht, sich unbezahlt an der Kasse vorbeizumogeln. Allerdings hatte er die Rechnung ohne die aufmerksame Kassiererin gemacht. Die drückte nämlich den Alarmknopf. Als der Dieb bemerkte, dass er ertappt worden ist, ließ er im Ausgangsbereich seinen prall gefüllten Rucksack fallen und gab Fersengeld. 52 Packungen Pistazien im Wert von über 200 Euro hatte der 30 bis 35 Jahre alte, schlanke Mann eingepackt. Er konnte unerkannt entkommen.