Empfingen Jugendwehr 24 Stunden im Einsatz

Empfingen. 24 Stunden galt es, Wache zu schieben. Niemand wusste, welche Alarmübungen Sascha Hellstern, Maxi Wenzel und Kevin Streidel vorbereitet hatten. Da gab es einen Palettenbrand, einen Wohnhausbrand. Eine Ölspur musste beseitigt werden. Täuschungsalarme (keine Fehlalarme) gab es auch. Eine Person war unter einem Traktor eingeklemmt. Bei der Firma SACS erkundeten die jungen Floriansjünger die Brandmeldeanlage.

24-Stunden-Übung heißt auch Übernachten im Feuerwehrgerätehaus – dies bedeutete aber nicht durchzuschlafen – morgens um 4.15 gab es einen Täuschungalarm, der alle wach machte.

Für das leibliche Wohl in diesen 24 Stunden war auch gesorgt, wobei auch die jungen Floriansjünger ran mussten, sei es, für das Frühstück einzukaufen und auch das Geschirr abwaschen. Am Freitagabend wurde gegrillt, das Mittagessen am Samstag lieferte Udo Blecher.