Empfingen Großes Interesse

Zum ersten Bürgergespräch am Donnerstag strömten zirka 150 Interessierte ins Musikerheim am Weiherplatz. Die Helferinnen und Helfer der Jugendkapelle des Musikvereins, die sich um die Bewirtung kümmerten, mussten zusätzliche Stehtische heranschaffen und hatten alle Hände voll zu tun.

Praktisch das gesamte Spektrum an Themen und Aufgaben, die den kommenden Empfinger Bürgermeister erwarten, kam zur Sprache.

Tags darauf lud er zum Bürgertreff in Dommelsberg ein. Mangels Versammlungsraum traf man sich in der Schlossstraße/Am Berg im Freien. Das tat der Geselligkeit jedoch keinen Abbruch. Nachdem man am frühen Abend über Verkehrsfragen in Dommelsberg, DSL-Versorgung, den örtlichen Spielplatz und Kinderbetreuung gesprochen hatte, wurden irgendwann spontan Getränke herbeigeschafft und es wurde immer gemütlicher.