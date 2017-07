Empfingen Große Auswahl beim Ferienprogramm

Empfingen (db). Das erste Angebot beginnt am Freitag, 28. Juli, um 9 Uhr in der Gemeinde- und Schulbücherei. Das Thema lautet "Powersnacks für die Schule – Wer gut isst, kann besser denken". Am gleichen Tag gibt es ab 13.30 Uhr das Mädchen-Café des Empfinger Jugendreferats. Am Samstag, 29. Juli, bietet Waldpädagogin Marion Stegen-Rola die Waldschatzkiste an. Ebenfalls am gleichen Tag beginnt das einwöchige Pfadfinderlager der King Scouts Empfingen. Am Montag, 31. Juli, bietet der Radfahrverein eine Erlebnis-Tour an. Kreativ-Tage mit Töpfern bietet Susanne Teufel am Dienstag, 1. August, an. Einen Kegelnachmittag in Elli’s Kegelstüble gibt es am gleichen Tag. Gleich zwei Angebote hat das Empfinger Jugendreferat am Mittwoch, 2. August: Einen Actiontag für Jungs und den Tennie-Treff. Ebenfalls am gleichen Tag können sich Kinder am Schnupperschießen des Schützenvereins beteiligen.

Die Tischtennisabteilung der SGE bietet am Donnerstag, 3. August, einen Tischtennisnachmittag an. Am Freitag, 4. August, heißt es um 9 Uhr "Floß ahoi" mit dem Jugendreferat, und um 19 Uhr "Durch die Nacht". Einen kreativen Waldtag auf Französisch bietet Waldpädagogin Stegen-Rola am Samstag, 5. August, an. Und mit Jasmin Lamschick und Katharina Kießling gibt es am Sonntag, 6. August, einen Klettertag.

Am Dienstag, 8. August, bietet die evangelische Kirchengemeinde einen Spielenachmittag im Pflegeheim Rosengarten an. Die Little-Lake-Liner veranstalten am Mittwoch, 9. August, einen Line-Dance-Kurs für Kinder.