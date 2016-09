War in der Diskussion um die Schließung des Kindergartens zu viel Panik? Noch im Mai sahen die Prognosen der Kinderzahlen für die kommenden Jahre äußerst düster aus: Nach der Einschulung und einem geburtenschwachen Jahrgang würden im September 2017 kaum noch Kinder in den Kindergarten gehen, hieß es. Eltern begannen, für den Erhalt zu kämpfen. Die neuesten Zahlen sehen komplett anders aus, zeigen sogar, dass der Wiesenstetter Kindergarten auf lange Sicht dringend gebraucht wird. Erst jetzt scheint uns bewusst zu werden, dass Kinderzahlen nur Momentaufnahmen sind. Auch in Zukunft wird kaum vorhersehbar sein, wie viele Kinder tatsächlich geboren werden – oder Familien zuziehen. Schließlich ist Empfingen eine attraktive Gemeinde mit viel Potenzial. Grund genug, den Wiesenstetter Kindergarten für die Zukunft fit zu machen.