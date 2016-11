Empfingen "Es ist gut, dass es dich gibt"

In seiner Predigt ging Gerber auch auf die Vorbereitung der Firmanden im Bildungshaus St. Luzen Hechingen und in Taizé ein. Im Firmweg habe es Fragen gegeben, auf die es Antworten gegeben hatte, aber auch manche Fragen seien offen geblieben. Gerber zur Bedeutung der Firmung: "Es ist wichtig, sich einander in die Augen schauen zu können. Gott hat noch niemand von uns in die Augen geschaut."

Die Beziehung zu Gott ist nicht einfach. Gerber weiter: Firmung bedeute, dass der Heilige Geist in unser Herz kommt und uns auffordere, die Welt nicht nur durch die rosarote Brille zu sehen. Der Heilige Geist möchte, dass wir die Welt so wahrnehmen, wie sie ist.

Gerber griff die Freundschaft Jesu mit Petrus auf. Gerber am Schluss seiner Predigt: "Es ist gut, dass es dich gibt, weil es dich gibt." Es gelte den Glauben zu bekennen, auch wenn man viele Fragen habe.

Bei der Firmung legte Weihbischof Gerber den Firmanden die Hand auf, salbte ihnen die Stirn mit Chrisam und hatte für alle viele freundliche Worte. Dabei war manches Lächeln im Gesicht sowohl der Firmanden als auch der Firmpaten zu sehen, denen er auch die Hand gab.

In den Fürbitten wurde Gott gebeten, den Mut zu schenken, sich für die Schöpfung einzusetzen. Die Jugendlichen und Kinder sollten Menschen finden, die zeigen, dass sie angenommen sind. Auch an die Familienangehörigen wurde gedacht.

Die musikalische Begleitung des Firmgottesdienstes übernahmen die Regenbogenband aus Fischingen unter Leitung von Winfried Schon und Helene Reich an der Orgel. Am Ende des Gottesdienstes gab Gerber noch bekannt, dass Erzbischof Stephan Burger Dekan Alexander Halter zum nicht residierenden Ehrendomkapitular an der Metropolitankirche Freiburg ernannt hat. Halter bleibt als Pfarrer der Seelsorgeeinheit Empfingen-Dießener Tal und als Dekan des Dekanats Zollern erhalten.