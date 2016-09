Empfingen Ergebnis an Erntedank sichtbar

Die Jugendlichen der Konfirmandengruppe baten in Empfingen die Einkaufenden darum, ein Produkt mehr zu kaufen und dieses für die Tafel zu spenden. Schnell füllten sich die Sammel-Einkaufswagen vor zwei Supermärkten in Empfingen. Die Jugendlichen waren hoch motiviert und begeistert informierten sie die Einkaufenden über die Aktion.

"Sie machten dabei viele gute Erfahrungen, vor allem, wie einfach es ist, für andere etwas zu tun und zu helfen. Beeindruckt hat das Ergebnis, das zusammenkommt, wenn jeder einen kleinen Teil dazu beiträgt. Auch das ist eine wichtige Lernerfahrung", so Pfarrer Christoph Gruber, der die Konfirmanden zusammen mit Milena Hank bei der Aktion begleitet hat. Gerade langhaltbare Lebensmittel seien bei der Tafel immer Mangelware. Darum hätten die Konfirmanden gezielt für solche Produkte geworben um diese anschließend für die Tafel zu spenden.

Das Ergebnis kann am kommenden Sonntag, 25. September, beim Erntedankgottesdienst um 10.30 Uhr in der Kapelle in Empfingen angeschaut werden. "Wir möchten uns bei allen Unterstützern der Aktion bedanken", betont Pfarrer Christoph Gruber