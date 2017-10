Empfingen Ein Hospiz gab es schon im Jahr 1048 in Jerusalem

Romy Beiter, Geschäftsführerin von Einklang Bestattungen begrüßte die Besucher. Mit einem kleinen Film und dem Song "Song for You" wurde auf das Thema eingestimmt. Dann stellte sich Diana Schmidt vor.

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst sowie Kinder- und Jugendtrauerbegleitung der Malteser ist nicht nur im Landkreis Freudenstadt aktiv, sondern auch in den Landkreisen Calw und Rottweil. Den Dienst gibt es seit 2012. Aktuell hat der Dienst 23 ehrenamtliche Mitarbeiter. Zurzeit sind zwölf Ehrenamtliche in neun Familien im Einsatz, so Schmidt.

In ihrem Vortrag ging sie zunächst auf die Bedeutung des Wortes Hospiz ein. Hospiz bedeutet Herberge. Schon 1048 bot es in Jerusalem Schutz und eine Herberge für die Reisenden und Pilger. Außerdem wurden Kranke und Sterbende gepflegt. Der kranke Mensch wird nicht auf seine Krankheit reduziert, sondern als Person unabhängig von seiner Herkunft, Religion, Weltanschauung und sozialer Stellung wahrgenommen. Die Malteser engagieren sich seit 1984 in der Hospizbewegung. 1999 wurde der erste ambulante Kinderhospizdienst zusammen von Maltesern und der katholischen Gesamtkirchengemeinde Kirchheim unter Teck gegründet, da deutlich wurde, dass betroffene Familien eine völlig andere Begleitung benötigen. Sterben war früher und oft bis heute ein Tabuthema, erst recht bei Kindern. Gestorben wurde in der Regel ohne Begleitung und alleine. Für Angehörige war wenig bis kein Platz. Sterbende wurden beispielsweise ins Bad abgeschoben.