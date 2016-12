Empfingen Dr. Brumm feiert

Zur Geschichte: Der Bär Dr. Brumm, seine Freunde Dachs und der Goldfisch Pottwal sind im Wald auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsbaum. Gerade als sie sich für ein schönes Exemplar entschieden haben, kommt Bauer Hackenpiep angerodelt und erklärt den Dreien, dass das Absägen dieses Baumes streng verboten wäre. Als sie aber später im Dunkeln noch einmal nach ihrem Baum sehen wollen, ist der bereits gefällt. Und wie sich herausstellt, von Hackenpiep.

Fragen an die Kinder

Ellen Wannenmacher zeigte den sieben Kindern immer wieder die Bilder dieser Geschichte und hatte einige Fragen, so "Was seht ihr auf dem Bild? Habt ihr zuhause auch Fische? Können diese Fische blubbern? Was heißt Schmiere stehen?"