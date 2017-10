Empfingen Dommelsberg als hässliches Entlein?

Das Neubaugebiet bringe einen zunehmenden Verkehr mit sich. Daher sei das Ort­schild falsch platziert. Es müsse versetzt werden.

Vision von einem automatischen Busverkehr

Die Dommelsberger gehen gerne auf der anderen Seite der Dorfstraße spazieren. Dazu müssen sie die verkehrsreiche Straße überqueren. Durch die Dorfstraße fahre der Schwerlastverkehr, der zunehme. Dieser müsse raus. Das Überqueren als Fußgänger sei gefährlich. Theunissen sprach sich für einen Zebrastreifen oder eine Bedarfsampel aus.

Die Internetverbindung sprach Theunissen auch an. In Dommelsberg werde es demnächst besser, aber nicht in Wiesenstetten.

Da es in Dommelsberg keine Nahversorgung mehr gebe, brachte Theunissen seine Vision von einem automatischen Busverkehr (Kleinbus ohne Chauffeur) ins Gespräch. Bedingt durch die gute Platzierung von Universitäten und Hochschulen im Umfeld, werde Hightech in die Region gebracht, was auch Chancen berge.

Zum Spielplatz: Dieser sei lieblos und voller Brennnesseln. Es sei eine Pflichteinrichtung und damit die Schuldigkeit getan. Auf alle Fälle kein Platz, auf dem Kinder gerne spielen. Der Platz könne durchaus auch als Treffpunkt für Erwachsene, für Familien mit Kinder gestaltet werden. Seine Kinder, neun und elf Jahre, hätten den Spielplatz getestet.

Auch das Fahren von Autos auf Waldwegen wurde kritisch bemerkt, obwohl diese das nicht dürfen.

Theunissen habe Visionen. Visionen zu haben bedeute, vernünftig nachzudenken. Trotzdem sehe er sich als bodenständig. Für die Ortskernsanierung in Dommelsberg forderte Theunissen ein Förderprogramm.

Nach dem Ortsspaziergang machte er noch einige Hausbesuche.