Empfingen Der Traum vom Gastspiel wird wahr

Empfingen. Roland Walter, zweiter Vorsitzender des MGV, begrüßte und führte auch durch das Programm.

Schon beim Einmarsch wurden die Sänger mit viel Beifall begrüßt. Roland Walter erinnerte an das Lied "I have a dream": "Nun, der Traum ist wahrgeworden, der erneute Auftritt dieses berühmten Chores in Empfingen nach 1997 und 2012. Es handelt sich um einen Ausnahmechor." Roland Walter lud zu einem unvergesslichen Abend ein. "Wir werden Gänsehautfeeling haben." Das Gastkonzert wurde gesponsert von der Julius-Bauser-Stiftung. Auch ein Zeichen der Verbundenheit – die Italienische Flagge wurde vor dem Rathaus gehisst. In mehreren Blocks zeigten die 27 Sänger mit ihren Stimmen hoch konzentriert ihr Können. Mal leise, mal getragen, oder auch mit voller und kräftiger Stimme – Gänsehautfeeling verspürte sicherlich der eine oder andere Konzertbesucher. Mit "Serenada Castel Toblin" erinnerten sie an ihr Entstehungsjahr im Jahr 1925. In dieser Barcarole spiegelt sich der Charakter der authentischen Volkslieder aus dem Trient. Es folgte "La Dosolina". Mit "La filia di Ulalia" erzählten sie die Geschichte eines Mädchens aus einer verträumten Welt. "La Smortina" erzählt von einem Mädchen, das von einem Bräutigam träumt, welcher ihr die Schüchternheit nehmen soll. "Tante putele bele" ist ein Lied über vielerlei Schönheiten. Dieses Lied ist in Triento sehr beliebt und eines der nachhaltigsten Melodien aus dem Gepäck des Coro della SAT. Auch an die Blondinen dieser Region wurde mit dem Lied "Vien blonda d’amor" gedacht. Komm, Komm blonde Liebe, lautete die Einladung.

In ihrer Liedauswahl wurden nicht nur die Schönheiten und Träume des weiblichen Geschlechts besungen. Bei "Siamo prigionieri" ging es um die realistische Verzweiflung von österreichischen Soldaten auf dem Transport der russischen Armee von Galizien nach Sibirien.