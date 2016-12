Empfingen Der Film zur Musik entsteht im Kopf

Empfingen. Hartwig Molitor, Vorsitzender des Musikvereins, hieß die Besucher willkommen. Dirigent Uwe Wagner habe es wieder geschafft, ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm zusammenzustellen. Zunächst eröffneten die beiden Jugendkapellen (Juka) I und II unter Leitung von Uwe Wagner den Konzertabend. Juka I spielte unter anderem "Music from Pirates of the Caribbean", "A little Suite of Honor". Mit "A little Suite of Honor" nahm die Juka I dieses Jahr beim Wertungsspiel in Eutingen teil, dies mit einem "sehr guten Erfolg" und der Auszeichnung "beste teilnehmende Jugendkapelle".

Juka I und II, zusammen 45 Jungmusiker, spielten: "All about that Bass" und "Mary’s Boy Child". Mit dem letzten Stück wollten die Jungmusiker die Konzertbesucher in weihnachtliche Träume versetzen. Die Jugendkapelle I ist die "klassische" Jugendkapelle. Die Jugendkapelle II wurde aus zwei Bläsergruppen geformt. Der große Applaus der Konzertbesucher für die hervorragende Leistung der Musikerjugend zeigt die hohe Anerkennung für die Jugendarbeit. Lara Briegel führte gekonnt in die Vorträge der Jugendkapellen ein.

Danach zeigten die aktiven Musiker, dass das Musizieren sehr viel Spaß macht. Hier moderierte Joachim Gfrörer. Mit "Also sprach Zarathustra" eröffneten die 62 Musiker den Konzertreigen der Aktiven. Weltberühmt wurden die einleitenden Takte des Stückes durch Stanley Kubricks Film 2001: "Odyssee im Weltraum".