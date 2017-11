Empfingen Das Ja-Wort in Tracht gegeben

Empfingen (jb). Empfingen erlebte am Samstag eine außergewöhnliche standesamtliche Trauung, sollte diese doch am 11.11. um 11.11 Uhr erfolgen. Außerdem heiratete das Brautpaar Ramona Völkl und Michel Dreher in der Tracht, sie in der Volkstracht des bayrischen Straubing, er in der Empfinger Tracht.