Empfingen Campus bietet verrückten Ideen Raum

Empfingen. Wenige Tage vor der feierlichen Einweihung des Empfinger Innovationscampus haben sich fünf Geschäftsführer von Unternehmen, die auf dem Campus forschen wollen, mit Hubert Grosser, Geschäftsführer des Campus, im Hotel Empfinger Hof getroffen, um Details über ihre Projekte bekannt zu geben. Das sind die Unternehmen und ihre Projekte:

Grenol

Die Grenol-Gruppe konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Installation von Biomasse-Reaktoren zur Produktion von Biokohle. Mittels eines Verfahrens namens HTC (Hydrothermale Karbonisierung) entsteht in einer Anlage aus Biomasse Kohle. Ein Prozess, der in der Natur Jahrmillionen dauert, benötigt in der HTC-Anlage gerade einmal wenige Stunden. Den Innovationscampus möchte Grenol mit einer Referenzanlage als Forschungsstandpunkt nutzen. Die Referenzanlage ist so klein, dass sie auf einen 40-Fuß-Container passt und leicht transportierbar ist. Biomasse wird deshalb nicht auf dem Campus transportiert. Die Anlage kann beispielsweise zu einer Kläranlage oder einem Landwirt transportiert werden und mit Biomasse befüllt werden.