Empfingen Auch Udo Lindenberg hat seinen Platz

"Voyage to the End of the Earth" beschreibt eine Schiffsreise über das Meer. "Lehnen Sie sich zurück, und gehen Sie mit uns auf eine große Schiffsreise über das weite Meer", so Natalie Birkle in ihrer Einführung. "Lassen Sie mit dieser Musik die Schönheit von Mutter Natur auf sich wirken." Mit dem Konzertmarsch "Salemonia" wurden die Konzertbesucher aufgefordert, mit den Musikern durch das Salemer Schlossseefest zu marschieren. Diese dreitägige Festveranstaltung bietet Unterhaltung, Spaß und Spiel und viel Live-Musik rund um den Schlosssee, initiiert von fünf Salemer Musikvereinen.

Auch Udo Lindenbergs Musik hat seinen Platz bei den Blasorchestern. Sein Musical "Hinterm Horizont" erzählt eine Liebesgeschichte zwischen dem jungen deutschen Rock-Star Udo und Jessy, dem Mädchen aus Ostberlin. Es ist eine Hymne an die Liebe. Jasmin Dittmann und Thomas Schäfer übernahmen den Gesangsteil des Musicals. "Da Capo" gehört zur böhmischen Unterhaltungsmusik. Die Polka "Da Capo" ist auch bekannt als "Festwies-Polka" und "Wenn die Egerländer spielen".

Auch die Wiesenstetter Musiker wurden durch lang anhaltendes Klatschen um Zugaben gebeten. Mit der Adventsfantasie "Mentis (Besinnung)" wurde an die Adventszeit erinnert. Der Komponist Thiemo Kraas sieht im Warten auf das Fest der Liebe eine Einladung, zu sich selbst zu finden. Als weitere Zugabe folgte noch "Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten".

Durch das Programm der Wiesenstetter Musiker führte Natalie Birkle. Am Ende des Konzertabends gab es noch von Edgar Fischer viele Dankesworte.