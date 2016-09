Der Fischereiverein Anker Empfingen hatte zum Herbstfischen eingeladen. Elf Mitglieder kamen. In zwei Durchgängen verfolgten sie gespannt, was sich da in ihrer Angelrute verfing. Es waren Barsche und Rotaugen. Nach dem Fischen stand noch ein gemütliches Beisammensein auf dem Programm. Gewässerwart Andreas Walter, der das Fischen organisiert hatte, zeigte sich mit der Wasserqualität sehr zufrieden. Das Wasser sei klar. Es gebe viele nützliche Wasserpflanzen, unter denen sich die Fische verstecken könnten. Dadurch, dass die Sonne bei klarem Wasser bis auf den Boden komme, würden die Pflanzen sehr schnell wachsen. Foto: Verein