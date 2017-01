Eishockey Wild Wings trennen sich von Sascha Goc

Nun ist es defintiv: Sascha Goc wird bei den Schwenninger Wild Wings keinen neuen Vertrag erhalten. "Wir haben Sascha darüber informiert, dass wir in der kommenden Saison nicht mehr mit ihm planen. Wir wollen uns in der Runde 2017/18 auf dieser Position verändern", sagte am Mittwoch Jürgen Rumrich, der Manager des Eishockey-Erstligisten.