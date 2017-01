Eishockey Wild Wings gegen München chancenlos

"Es wird ein enges Spiel", prognostizierte der Münchner Yannic Seidenberg kurz vor dem ersten Bully. Es kam anders. Schwenningen wirkte ratlos, machte es den "Roten Bullen" zu einfach. München musste längst nicht sein Potenzial ausreizen, um die Punkte einzufahren.

Die "Roten Bullen" legten gleich ein hohes Tempo vor, doch die erste Großchance hatte auf der anderen Seite Markus Poukkula (5.), der freistehend an EHC-Goalie Leggio scheiterte. "Den hätte ich machen können", meinte später der Finne. Ausgerechnet in Überzahl, eigentlich eine Schwäche des Meisters, stellte München nach Treffern von Kahun (12.) und Wolf (15.) die Weichen auf Sieg. Die nächste Unsicherheit der Schwenninger Defensivleute, die einfach zu weit weg von ihren Gegenspielern standen, nutzte Macek (17.). Besser als Topscorer Will Acton (14.), der zuvor bei einem Unterzahl-Break in Leggio seinen Meister gefunden hatte, machte es Daniel Schmölz (19.), der mit dem 1:3 wieder für Hoffnung bei den Wild Wings sorgte. "Im zweiten Drittel werden wir besser spielen", versprach der Schwenninger Torschütze. Leere Worte.