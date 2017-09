Eishockey Wild Wings feiern Heimsieg gegen Straubing

Doch nur 59 Sekunden später stellte Andreé Hult den alten Abstand wieder her. Für Tigers-Torwart Vogl kam nun der Ex-Schwenninger Keeper Pätzold. Dieser verhinderte mit guten Paraden nicht nur die Vorentscheidung, sondern bejubelte auch den erneuten Anschlusstreffer von Williams (34.). Da Kyle Sonnenburg und Simon Danner nach der Drittelsirene gegen Hedden und Yeo nicht nur die bessere Box-Technik offenbarten, starteten die Wild Wings in Überzahl in den Schlussabschnitt.