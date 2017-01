Eishockey DEL Winter-Game im Zeitraffer

15.40 Uhr. Die Rockband "Guano Apes" sorgt auf der Bühne in der Arena für heiße Klänge.

16.09 Uhr. Die Wild Wings und die Mannheimer Adler beginnen mit ihrem Aufwärmprogramm auf dem Eis. Trainer und Betreuer sind eingekleidet mit den speziellen Winter-Game-Jacken und den passenden Mützen. Diese tragen beim Warm-up bei Mannheim kurioserweise auch Marcel Goc, Matthias Plachta und Kapitän Marcus Kink. Einige Adler-Spieler haben sich – als Blendschutz gegen das Flutlicht – in den Gesichtern schwarz eingecremt. An den Mienen der Cracks ist klar abzusehen: Ihre Vorfreude auf dieses Spektakel ist riesengroß.

16.45 Uhr. Beide Teams haben sich in ihre Kabinen zurückgezogen. In der Arena wird es fast dunkel. In den alten Fässern rund um die Spielfläche brennen Feuer. Die Aufstellungen werden verlesen. Das große Gänsehautgefühl hat begonnen.

16.49 Uhr. Die Rottweiler Band "Dark Sky" spielt vor der großen Fankurve der Wild Wings den Song "Du bist mein Leben". Die Schwenninger Anhänger haben ein riesiges Transparent hochgezogen mit der Aufschrift "Du und dein Verein werden immer unsere Heimat sein."

16.55 Uhr. Vor der Fankurve der Mannheimer Adler haben die Organisatoren eine dicke musikalische Überraschung aus dem Hut gezogen. Peter Schilling ("Major Tom") feiert ein kleines Comeback.

16.59 Uhr. Das Sinfonie-Orchester Ludwigshafen spielt eine beeindruckende Einlaufmusik. Beide Teams – nun auch alle Spieler mit Mützen anstatt Helmen bekleidet – laufen neben den Fackelfeuern zur Spielfläche ein. Die Stimmung ist zum Zerreißen angespannt. Die Mannheimerin Kalty Belley singt die deutsche Nationalhymne.

17.06 Uhr. Mit einer kleinen Verspätung läuft das Winter-Game. Das Eis präsentiert sich hervorragend. Beide Teams drücken sofort aufs Gaspedal. Es wird laut in der Arena – beide Fan-Lager sorgen für eine super Stimmung.

17.16 Uhr. Die Adler gehen durch Brent Raedeke mit 1:0 in Führung.

17.56 Uhr. Zwei Treffer von Schwenningens Will Acton haben die Partie auf 2:1 für den vermeintlichen Außenseiter gedreht. Die Wild-Wings-Fans haben akustisch nun die Oberhand in der Arena. Die Partie entwickelt sich zu einem sehr attraktiven Match.

18.16 Uhr. Die Adler führen durch Tore von Matthias Plachta, Luke Adam und Chad Kolarik mit 4:2, doch das Schwenninger Team ist noch lange nicht geschlagen, da Jérôme Samson eine Minute später auf 3:4 verkürzt. Nun beginnt es, bei minus drei Grad zu schneien. Die Kulisse für dieses Winter-Game ist absolut perfekt.

19.10 Uhr. Die Schwenninger konnten zu Beginn des letzten Drittels ein Überzahlspiel nicht zum möglichen 4:4-Ausgleich nutzen – auf der anderen Seite sorgen die Mannheimer durch einen Treffer von Kolarik (5:3) für die Vorentscheidung.

19.21 Uhr. Das Winter-Game ist aus. Die Adler haben mit 7:3 – zu hoch – gewonnen und feiern mit ihren Fans. Die Wild-Wings-Spieler bedanken sich in der Kurve bei ihren Anhängern. Die Enttäuschung überwiegt beim Team in den ersten Momenten – aber in wenigen Tagen, so Kapitän Simon Danner, "werden die Erinnerungen an diesen für uns einzigartigen Tag wieder in den Vordergrund rücken".