Egenhausen Warten auf Zuschuss hat ein Ende

Der Probenraum und die Küche wurden bereits vor Jahren neu gestaltet, das Dach abgesichert und ein Bühnenanbau errichtet – jetzt müssen in der 45 Jahre alten Silberdistelhalle noch umfangreiche Renovierungsarbeiten erledigt werden, war man sich im Gemeinderat nach einer Besichtigung einig. Ewald Wurster vom Architekturbüro Hauser und Partner in Egenhausen erläuterte in der jüngsten Sitzung den Umfang der Maßnahmen.

Im Foyer sollten Akustikdecken mit ovalen, abgehängten Segeln angebracht werden. Die Bausubstanz der Außenfassade im Flur lasse zu wünschen übrig. Nagetiere hätten die Dämmung zerstört. Vorgeschlagen wurde, die vorhandenen Eternitplatten durch Putz zu ersetzen. Das Fensterband im Flur müsste aus energetischen Gründen eine Dreifachverglasung erhalten und die Nebeneingangstür erneuert werden.

Einige der Toiletten seien nicht mehr funktionsfähig. Die Umkleidekabinen sollten nach Meinung des Planers "farblich aufgefrischt werden", außerdem seien kleinere Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich. Der Boden der Duschen "weist starke Schäden auf", hat Wurster nachgeschaut. Die Reinigung der Platten werde immer schwieriger. Außerdem "bröckelt Fugenmaterial von den Rohren ab". Die Trennwand zwischen den Duschen von Frauen und Männern entspreche nicht mehr dem heutigen Standard. Außerdem sollte man die nicht mehr funktionierende Abluftanlage sanieren. Und die Elektroinstallation müsste gemäß den VDE-Vorschriften komplett erneuert werden.