Egenhausen (kö). Wegen des geplanten Absetzgeländes der Kommando Spezialkräfte Calw (KSK) in Haiterbach wollte ein Zuhörer der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Bürgerfragestunde von Bürgermeister Sven Holder wissen, ob der Fluglärm bei 120 Einsätzen im Jahr nicht zu einer Lärmbelästigung der Egenhauser Bevölkerung führen würde. "Der Ort wird nicht überflogen, sondern höchstens das Naturschutzgebiet Kapf", erhielt er vom Rathauschef zur Antwort. Er stehe in Kontakt mit den zuständigen Stellen und werde die Einwohner über jeden geplanten Schritt der Bundeswehr informieren.