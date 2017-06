Leticia Stoll (Egenhausen) und Hannes Seeger (Spielberg) sind Schulschach-Meister. In der Grundschule Egenhausen fand die einzige Schulschach-AG an Grundschulen in der Region statt. Die von Gabriele Lindörfer geleitete Gruppe wurde daher mit Kindern aus Spielberg, Überberg und Simmersfeld verstärkt und war sehr gut besetzt. Auf Platz eins landeten punktgleich Leticia Stoll (Egenhausen) und Hannes Seeger (Spielberg) vor Felix Bartl, Julius Ott und Leeland Lis (alle Egenhausen). Foto: Lindörfer