Egenhausen Musical ruft zu Toleranz auf

Was machen drei Chinesen mit dem Kontrabass? In der Silberdistelhalle waren es gleich zehn Buben, die sich in typischem Outfit nicht auf der Straße was erzählten, sondern auf eine Bank stiegen und den Unsinnstext mit den vielen Vokalen schmetterten. Zum Gesang der kolumbianischen Sängerin Shakira "Waka Waka" fegten zum Schluss der Reise sieben Mädchen über die Bühne und wurden wie all die anderen Gruppen mit kräftigem Beifall verabschiedet.

Nach einer Umbaupause wurde das Musical "Kunterbunt" aufgeführt. Ein herrlicher Regenbogen mit vielen Farben strahlt über das Land. Eines Tages behaupten die Trägerinnen mit dem sanften Blau, dem temperamentvollen Rot und dem schönen, aber eitlen Gelb, dass ihre Farbe die Schönste sei. Der gutmütige König stimmt zu und ruft jeden Tag eine andere Farbe auf. Die Vielfalt des Regenbogens ist dahin. Panik bricht aus. Erkennt der Herrscher, dass ein buntes Leben viel mehr Spaß macht?

Zum Schluss stellte Diana Mast die wichtigsten Mitspieler – Sophia Lamparth als König, Nele David als Herold, Celina Brenner als Erzähler, blaue, gelbe und rote Gesandte und Solisten vor. Das Singspiel ist ein Plädoyer für eine tolerante Gesellschaft. Der Beifall belohnte den großen Einsatz aller Beteiligten. Dieter Krauß bediente am Mischpult die Musik, das Licht und die Mikrofone. Eltern hatten für diesen Tag über 25 Kuchen gebacken, außerdem wurde frischer Kaffee ausgeschenkt.