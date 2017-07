Egenhausen Mit der Sense mähen

Altensteig-Walddorf. Der 1. Sensenmähverein Baden-Württember bietet am Samstag, 29. Juli, ab 14 Uhr in Walddorf einen Mäh- und Dengelkurs für Erwachsene an. Ort der Veranstaltung ist der Pavillon am Streuobstpfad. Auch das richtige Einstellen der Sense wird erklärt. Die Kursteilnehmer können ihre eigene Sense mitbringen. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Sense auszuleihen oder zu erwerben. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Bitte vorab anmelden bei