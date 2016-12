Egenhausen Jochen Becker erhält goldene Jugendfeuerwehr-Ehrennadel

Erfolgreiche Veranstaltungen sorgen für Überschuss

Der Heuballenbrand im September ist Kommandant Ingo Wassilowski bei seinem Rückblick besonders im Gedächtnis haften geblieben. Die Rauchwolke sei bis nach Sindelfingen zu sehen gewesen. Eine Brandstiftung in der Siedlung hat den Feuerwehrchef wütend gemacht. Dafür wählte er bei der Hauptversammlung ein drastisches Wort. Dass die Feuerwehr nach zwölf Jahren mit neuer Einsatzkleidung ausstaffiert worden sei, ließ er nicht unerwähnt und bedankte sich bei der Gemeinde. Schriftführer Robert Tschöke zählte in seinem Rechenschaftsbericht unter anderem die Hauptübung in der Grundschule Egenhausen auf. Kassiererin Tanja Bretthauer berichtete von erfolgreichen Veranstaltungen und einem daraus resultieren Überschuss.

24 Jungen und zwei Mädchen gehören der Jugendfeuerwehr Egenhausen an. Leiter Enis Savanovic berichtete von 14 Übungen und vielen Freizeitaktivitäten in diesem Jahr. Für seine Verdienste um den Nachwuchs zeichnete ihn der Leiter der Kreisjugendfeuerwehr Calw, Jochen Becker, mit der Ehrennadel in Gold der Landesjugendfeuerwehr Baden Württemberg aus.

Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide macht sich Sorgen wegen der zurückgehenden Tagesverfügbarkeit von Feuerwehrangehörigen, das Defizit sei im ländlichen Raum zunehmend spürbar.

Bürgermeister zeigt sich angetan vom Engagement

Das steigende Lebensalter von Menschen und damit einhergehende Gebrechen könnten zu einer neuen Herausforderung für die Einsatzkräfte werden. Kreisfeuerwehr-Verbandsvorsitzender Klaus Ziegler sprach das Problem abnahmender Mitgliederzahlen an, wenn die geburtenstarken Feuerwehr-Jahrgänge in Pension gehen. Bürgermeister Sven Holder zeigte sich von der Einsatzbereitschaft und dem ehrenamtlichen Engagement der Feuerwehr Egenhausen angetan. Als kleines Dankeschön spendierte die Gemeinde das anschließende Abendessen.