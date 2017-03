Egenhausen Frauenchor fiebert seinem Jubiläumskonzert entgegen

Der 1992 gegründete Frauenchor absolviert auch in diesem Jahr Veranstaltungen wie den allseits beliebte Liedernachmittag, der am 29. April in der Silberdistelhalle stattfinden soll. Dieses Jahr wird der Zylinderchor aus Neuweiler die Gäste mit bekannten Volksliedern unterhalten. Bürgermeister Sven Holder merkte an, dass er durch diese Veranstaltung das "Egahauser Schendlalied" kennen gelernt habe und es nun mit Freude und Begeisterung einmal im Jahr zusammen mit den Hallenbesuchern singe.

Der Chor will zwei Gottesdienste mitgestalten, und dann wirft das Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Bestehen des Chores seine Schatten voraus. Es soll am 14. Oktober in der Silberdistelhalle stattfinden Als Gastchor habe man die Weitinger "Wild Voices" gewonnen, einen sehr charmanten junger Männerchor, der für Wortwitz und gesangliche Qualität bekannt ist. Um für dieses Konzert gut aufgestellt zu sein, findet am 16/17. September ein Probenwochenende statt.

Nach dem Ausblick auf das Jahr 2017 folgte nun der Bericht über den Kassenstand von Erika Häußler und der Bericht über die Aktivitäten und Auftritte im vergangenen Jahr von Siglinde Wollschläger. Bettina Zens, die Dirigentin, freute sich in ihrem Bericht über ein sehr gutes Miteinander, einen ausgesprochen schönen Chorklang und die sehr gelungenen Aktivitäten und Auftritte im Jahr 2016. Auch war die Ausbildung von Sabine Brenner und Siglinde Wollschläger zum Vizedirigenten letztes Jahr sehr von Vorteil, denn so konnten trotz mehrwöchigem Fehlen der Dirigentin alle Singstunden und auch die bereits zugesagten Auftritte stattfinden.