Egenhausen Egenhausen erneuertStraßenbeleuchtung

Egenhausen. Die Gemeinde Egenhausen rüstet momentan in 14 Straßenzügen die Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik um. Das Projekt, welches mit Kosten in Höhe von rund 35 000 Euro für den Haushalt 2016 veranschlagt ist, wird von einer Elektrofachfirma aus Haiterbach in enger Zusammenarbeit mit dem örtlichen Bauhof durchgeführt. Insgesamt werden 62 Leuchtkoffer ausgetauscht.