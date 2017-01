Egenhausen Augenmerk richtet sich auf Ortskern

Egenhausen. Das Architektur- und Stadtplanungsbüro Künster aus Reutlingen wurde beauftragt, ein schlüssiges Ortsentwicklungskonzept zu erarbeiten, das sämtliche Bereiche des Alltags in einer Gemeinde mit 2000 Einwohnern im ländlichen Raum abdeckt. Wie setzt sich die Bevölkerung von Egenhausen in den nächsten Jahren zusammen? Fühlen sich dort alle Generationen wohl? Was macht ein Ortsbild attraktiv? Wo gibt es Bereiche, in denen ungeahnte Potenziale stecken - und andere Fragestellungen.

Um die Bevölkerung nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen, wird die Möglichkeit eingeräumt am Gestaltungsprozess mitzuwirken. Geplant ist im April die Einrichtung einer Bürgerwerkstatt. Architekt Clemens Künster stellte den Fahrplan der nächsten Monate im Gemeinderat vor. Zuerst würden Mitarbeiter seines Büros durch den Ort gehen, eine Bestandsaufnahme mit Stärken und Schwächen durchführen und unterschiedlichen Themenfeldern zuordnen, die in der Bürgerwerkstatt von mehreren Arbeitsgruppen bearbeitet werden. Abschließend werde man Gruppensprecher wählen, die die Ergebnisse im Mai in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung vorstellen. Was letztlich wann und wie umgesetzt werden kann, soll sodann den Gemeinderat in einer Klausurtagung vor der Sommerpause beschäftigen. Ergebnis soll eine Prioritätenliste sein.

Bürgermeister Sven Holder, der krankheitsbedingt an der jüngsten Sitzung nicht teilnehmen konnte, hatte bereits im Vorfeld die Hoffnung geäußert, dass sich Egenhausen durch das Ortsentwicklungskonzept "zukunftsorientiert aufstellt".