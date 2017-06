Ebhausen Schulanbau in zwei Etappen

Mit einstimmigem Votum bestätigte der Gemeinderat jetzt die Planentwürfe – formulierte in seinem Beschluss aber das Ziel, die Kosten gegenüber der aktuellen Schätzung möglichst zu reduzieren. Wie Architekt Fritz Kempf dazu anmerkte, seien die Kosten bislang über sogenannte Richtwerte ermittelt worden. Er sieht durchaus noch Spielraum nach unten.

Baubeginn im Frühjahr?

Bürgermeister Schuler hofft vor allem, dass "uns der Brandschutz nicht zu sehr belastet". Gerade "die Brandschutzgeschichte macht mir Bauchweh", erklärte Albrecht Scheel (BWG). Wie der Planer dazu anmerkte, müssten gewisse Regeln natürlich berücksichtigt werden, wie die Einrichtung von Brandschutzbereichen. Dafür werde man aber keine Brandschutztreppen benötigen, so Kempf. Für SDW-Rätin Sigrid Schenitzki stellte sich die Frage nach den Vorkehrungen für Amokläufe. Fritz Kempf wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man die Türen der Klassenzimmer so schließen könne, dass sie nur von innen geöffnet werden könnten.

Andreas Weßling freute sich, dass "wir jetzt Nägel mit Köpfen machen und mit der Schulerweiterung anfangen". Er bat allerdings noch um Prüfung, ob sich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus wirtschaftlich rechnen würde. Auf die Frage von BWG-Gemeinderat Karl Lang nach dem zeitlichen Ablauf erläuterte der Planer: "Wenn alles gut geht, ist ein Baubeginn im kommenden Frühjahr möglich".